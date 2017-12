NAPOLI - «Il governatore della Puglia in maniera un pò sprezzante ha detto che sono disperato. Ha ragione sono disperato di perdere 5,3 miliardi per un investimento al Sud e dovrebbe essere disperato lui quanto me». Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda a prposito della vicenda Ilva di Taranto, a margine di un convegno a Napoli.

Calenda, riprendendo l’invito del presidente di Confindustria Boccia affinché Emiliano ritiri il ricorso al Tar e si sieda al tavolo del ministero, ha detto: «Quando il governatore della Puglia vuole, la mia stanza è sempre aperta, ho un tavolo convocato per il 20 peraltro chiesto dal governatore che ha già partecipato a un tavolo prima di cui si era detto soddisfatto. Io sono al ministero dello sviluppo economico a via Veneto, sono andato a Taranto e sono pronto a ritornare in Puglia o a fare qualunque cosa».