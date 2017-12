Raid notturno dei vandali gomme squarciate a 15 auto in due strade della zona 167

di Franco Petrelli

BITRITTO - Nella notte tra sabato e domenica sono stati tagliati gli pneumatici ad almeno 15 autovetture. I vandali avrebbero operato indisturbati e questo sconcertante raid ha rovinato la giornata festiva di ieri a molti residenti nel quartiere 167, che si sono visti costretti a ricorrere, di domenica, all’intervento del gommista. Il quale si sarebbe trovato di fronte ad auto poggiate su un cric ed in molti casi a copertoni completamente rovinati.

I danneggiamenti sarebbero avvenuti nella parte laterale delle gomme, quella priva di battistrada, che di solito non non è possibile riparare: gli pneumatici perciò vanno senz’altro sostituiti con costi considerevoli.

E questo brutto risveglio per tanta gente, si deve ad un gruppo di balordi scatenati che armati di coltelli e di punteruoli avrebbero bucato un numero, al momento imprecisato di pneumatici, a vetture parcheggiate in viale 8 marzo e in via Armando Diaz. E le vittime di questa costosa sorpresa potrebbero risultare ignari cittadini, motivo per cui diventano misteriose le ragioni di tanto accanimento dei vandali che hanno procurato danni non di poco conto.

Ma sembra che questa sgradevole sorpresa si sia già verificata nei giorni scorsi, e nelle medesime due strade. Un pensionato, in passato dipendente di un organo locale di controllo, ieri mattina su un social network ha scritto: «In data 7 dicembre sono state danneggiate circa 10 auto su viale 8 marzo». Quindi, ha aggiunto: «Circa 25 auto interessate con una media di tre pneumatici tagliati per autoveicolo». E infine, il testimone ha annotato: «Credo che a questo punto di recrudescenza delinquenziale è d’obbligo un minimo di allerta sociale».

Nelle prime ore di ieri mattina sulle due strade sono giunti i Carabinieri della stazione locale, con la volontà di capire e di reagire, dando un volto agli ignoti balordi, predisposti verso ignobili atti vandalici, privi di cognizioni. Ma c’è anche l’ipotesi che potrebbe trattarsi di malviventi, spinti da squallidi scopi commerciali. E persino malfattori alla ricerca di qualche rivalsa. A colpi di gomme squarciate.