Tap, rilasciati i 52 manifestanti scattano anche due fogli di via

di Elena Armenise

Melendugno Rilasciati i cinquantadue manifestanti portati in questura e presso il comando dei carabinieri di Lecce per essersi avvicinati alla «zona rossa» del cantiere del gasdotto Tap.

Diverse persone hanno riferito ai propri legali di essere state «ammanettate e fatte inginocchiare». Agli attivisti viene contestata la manifestazione non autorizzata, l’accensione di fuochi pericolosi e l’inosservanza dell’ordinanza prefettizia che vieta l’accesso nella zona cuscinetto adiacente al cantiere. Due fogli di via per due ragazze: una non potrà avvicinarsi per tre anni al territorio di Melendugno, l’altra non potrà mettere piede per tre anni neanche a Lecce. Fra i manifestanti, tre minorenni. I fatti, è bene ricordare, risalgono al pomeriggio di sabato scorso, quando un centinaio di persone si sono radunate sul lungomare di San Foca (Melendugno) per quella che hanno definito una «passeggiata» verso l’area di cantiere. Gli attivisti, tra cui anarchici ed antagonisti - sottolineano dalla Questura - hanno eluso i controlli della polizia e tramite i campi hanno raggiunto le campagne in direzione del cantiere Tap. Si sono avvicinati alla recinzione posta a protezione del cantiere, così violando l’ordinanza prefettizia sul divieto di transito e hanno lanciato all’interno fumogeni, pietre e bombe carta.

«I rinforzi delle forze di polizia intervenuti all’interno delle campagne - si aggiunge - nonostante il lancio di fumogeni e pietre ad opera dei facinorosi che ha reso difficoltosa l’azione di polizia, hanno interrotto l’azione aggressiva e bloccato tutti i 52 attivisti».

Durante l’azione - come è noto - un poliziotto e una ragazza sono rimasti feriti. Le intemperanze sono state registrate, dall’alto, da un elicottero. I manifestanti sono poi stati portati in questura e presso il comando dei carabinieri di Lecce per le attività di identificazione e fotosegnalamento, e sono stati rilasciati durante la notte.

«Diverse persone hanno riferito di essere state ammanettate e tenute in ginocchio per un paio di ore - fanno sapere gli avvocati Francesco Calabro e Giuseppe Milli, che rappresentano i manifestanti insieme ai colleghi Alessandro Calò, Gianpaolo Potì, Laura Minosi e Francesco Stella - Noi legali abbiamo dovuto attendere a lungo all’esterno della questura per avere notizie dei nostri assistiti».

A sedici persone sono stati sequestrati i cellulari. «Qualcuno parla di azione sproporzionata rispetto all’effettiva pericolosità - dice il sindaco di Melendugno, Marco Potì - è necessario tenere i nervi saldi ed evitare provocazioni. Dobbiamo continuare a seguire le procedure e manifestare pacificamente - aggiunge - La militarizzazione eccessiva del territorio può portare, però, a queste situazioni». Ieri a Merine (Lizzanello), manifestazione musicale promossa dai comitati contro il gasdotto Tap e le quattro corsie della Regionale 8. «Mi auguro che episodi isolati come questo - ha detto il sindaco di Lizzanello, Fulvio Pedone, in riferimento alla vicenda - non vengano strumentalizzati. La battaglia si è mossa sempre con manifestazioni pacifiche e nelle sedi istituzionali». Sugli episodi di sabato scorso interviene il sindaco di Andrano Mario Accoto che, con alcuni colleghi, ha proposto l’apertura di un tavolo in Provincia per chiedere al Governo impegni per il Salento a fronte della realizzazione del gasdotto. «Un documento condiviso dall’assemblea dei sindaci consentirebbe di portare avanti la situazione in modo responsabile - dice - Non si può, però, non partire da dati certi. Ci sono sentenze - aggiunge, in riferimento alle sentenze sulla legittimità dell’iter autorizzativo del Tap - Il “muro contro muro” non va bene”.