Domani sciopero dei medici Ussmo in assemblea a Bari

Nell’ambito della Giornata di sciopero nazionale dei Medici della Dipendenza che si terrà domani, la segreteria regionale del sindacato Ussmo, oltre alla partecipazione dei propri iscritti alle manifestazioni negli ospedali, ha deciso di riunirsi in assemblea, assieme ai giovani medici neolaureati, specializzandi e corsisti della medicina generale, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici di Bari per incontrare i cittadini.

Con la manifestazione dal titolo «Noi ci Mettiamo la Faccia», spiega il segretario Ussmo Franco Lavalle, il sindacato intende spiegare« le motivazioni di una protesta fatta essenzialmente in difesa del Sistema sanitario pubblico sempre più in pericolo in seguito alla scarsità delle risorse nazionali che gli vengono destinate ed i cui riscontri si trovano anche nella Legge Finanziaria di quest’anno». I medici intendono mantenere «l’alleanza terapeutica medico-paziente» e discutere con i cittadini di «cronicità, disabilità, povertà crescente con difficoltà di accesso alle cure». Il sindacato intende anche sollevare il problema «dei giovani medici la cui assunzione inciderebbe sulla riduzione delle liste di attesa» e della fuga dei giovani laureati, «un problema di grande importanza che va risolto perché manterrebbe nel nostro paese valenti giovani medici formati a spese della comunità per svariate decine di migliaia di euro.Vogliamo anche parlare con i corsisti della Medicina generale che ricevono - spiega Lavalle - una borsa di studio misera e che non permette loro di programmare alcun futuro».