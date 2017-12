Appalto unico sulle mense protestano 2.500 addetti

Sono in stato agitazione i lavoratori delle mense ospedaliere e chiedono più garanzie occupazionali e servizio più efficiente, tramite l’internalizzazione del servizio prestato in tutte le Asl. «La Regione Puglia deve convocare con urgenza i sindacati e tentare la strada, così come richiesto dai lavoratori - dice il segretario dell’Usppi, Nicola Brescia - dell'internalizzazione del personale, che assicurerebbe un servizio migliore agli utenti, garanzie occupazionali e risparmi per le casse pubbliche».

A far saltare sulla sedia i circa 2.500 addetti della ristorazione ospedaliera, il documento sulla «consultazione preliminare di mercato» pubblicato da InnovaPuglia spa, la società incaricata dalla Regione di allestirre l'appalto unico per le cucine ospedaliere nell’ottica della centralizzazione degli appalti, già sperimentata in altri settori sanitari e para-sanitari. «I lavoratori non condividono le scelte che la Regione si appresta a compiere e lamentano una contraddizione nel merito della decisione: la facoltà - spiega Brescia - lasciata ai concorrenti di scegliere se utilizzare i centri cottura agibili e di scegliere la tipologia di cottura». Ebbene, in particolare all'Asl di Taranto «appaiono per i lavoratori incomprensibili le ragioni per cui ben tre centri cottura interni (Grottaglie, Martina Franca e Taranto) vengano dichiarati "inagibili", nonostante siano tutt'ora in uso e siano stati, addirittura, ristrutturati solo pochi anni fa con interventi di adeguamento e messa a norma, interventi - aggiunge Brescia - che hanno richiesto un importante intervento economico». Nello specifico, il progetto su Taranto comporterebbe la chiusura delle cucine ospedaliere e implicherebbe l’adozione del sistema refrigerato «cook and chill», con - a detta dei lavoratori - un peggioramento della qualità dei pasti serviti negli ospedali della Asl del territorio jonico. «Trattandosi di gara regionale, il problema non è limitato solo alla provincia di Taranto ma coinvolge circa 2.500 famiglie, che rischiano il posto di lavoro o la riduzione degli orari, pur lavorando da circa trent'anni. Ecco perchè - conclude Brescia - urge un nuovo incontro affinchè quantomeno venga riaperto il dialogo».

Del caso si era interessato già nei primi di novembre il consigliere regionale dei Cinque Stelle Marco Galante: «Da mesi attendiamo una risposta all’interrogazione indirizzata all’Assessore alla Sanità Emiliano sulla scelta dell’appalto unico per le cucine ospedaliere. Visto il totale disinteresse, abbiamo inviato un’ulteriore richiesta di chiarimenti».