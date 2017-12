Lecce, oggi Al Teatro Paisiello i 130 anni della Gazzetta

Continuano le manifestazioni promosse nelle città di Puglia e Basilicata per l’anniversario dei 130 anni della «Gazzetta del Mezzogiorno». Dopo Bari e Taranto, è la volta di Lecce e la cerimonia si terrà oggi, lunedì 11 dicembre al Teatro Paisiello alle 17,30 (ingresso libero).

Sarà l’occasione per parlare non solo della nostra storia, ma di quella di tutto il Salento, attorno alla parola chiave «Accoglienza», un termine che in Puglia è un’icona, un'identità e un programma. Il teatro sarà la «piazza» ideale dalla quale ascoltare voci, ricordi, progetti che riguardano Lecce e tutto il Salento.

Interverranno: il direttore della «Gazzetta» Giuseppe De Tomaso, il giornalista e saggista di origini salentine Antonio Caprarica, l’imprenditrice e presidente Ande di Lecce Maria Luisa Capasa, l’editore Piero Manni, il regista Edoardo Winspeare, il rettore dell'Università del Salento Vincenzo Zara. Sempre lunedì 11 dicembre, i Lettori della «Gazzetta» troveranno in omaggio con il nostro giornale un numero speciale interamente dedicato al Salento, alle sue eccellenze e alla sua storia.

Oggi con la «Gazzetta» un inserto sul Salento in omaggio per i nostri Lettori.