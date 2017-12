BARI (3-4-3): De Lucia; Cassani, Marrone, Gyomber (32' Capradossi); Brienza, Tello, Basha, Busellato, Improta; Cissè, Galano.

All. Grosso

PALERMO (3-5-2): Posavec; Cionek, Struna, Bellusci; Rispoli, Gnahorè, Dawidowicz, Coronado, Aleesami; Embalo (27' La Gumina), Trajkovski.

All. Tedino.

BARI - Il Palermo espugna il San Nicola, asfalta il Bari e conquista il primato solitario della classifica della B. L’undici di Tedino, fin dai primi minuti più propositivo, ha costruito il convincente successo nella ripresa passando in vantaggio con Rispoli al 17', raddoppiando al 24' con Trajkovski e chiudendo i conti con una magia di Coronado al 30' da trenta metri che ha spiazzato De Lucia, portiere esordiente nella categoria (per la squalifica di Micai). Per i pugliesi si tratta della terza sconfitta di fila tra Coppa Italia e campionato.

Nel primo tempo è uscito dal campo il guineano Embalo: portato in ospedale per accertamenti, gli è stato riscontrato un "trauma commotivo emicranio destro» (effettuerà una tac di controllo). Al 9' della ripresa si è registrata anche l'invasione di campo di un giovane che ha rifilato un colpo al giocatore del Palermo Aleesami e poi è stato bloccato dai responsabili della sicurezza.