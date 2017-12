BARI - «Ci aspetta una sfida particolarmente difficile. Abbiamo voglia di fare meglio dell’ultima a Chiavari. Incontriamo un gruppo che fuori casa ha sempre fatto molto bene e sicuramente arriverà a Bari per continuare questo cammino": così il tecnico del Bari, Fabio Grosso, ha presentato il big match di domani al San Nicola con il Palermo, gara nella quale sarà in palio anche il primato della cadetteria.

«Noi abbiamo quella giusta voglia di rivalsa che ci deve portare a riprenderci dopo l’ultimo intoppo avuto. Non guardo agli assenti. In campo ci saranno giocatori bravi dall’una e dall’altra parte», ha aggiunto l’ex allenatore della Juve Primavera. «Le scelte - ha rilevato - sono ancora da fare. Ho tanti giocatori a disposizione tra cui scegliere e cercherò di mettere la formazione più equilibrata. Solo al 90' possiamo capire se è stata la scelta giusta. Brienza? Determinante per questa squadra, al di là del suo impiego dall’inizio o dopo l'intervallo. Marrone si è allenato tutta la settimana». Un amarcord finale sul vissuto passato a Palermo: «Lì ho passato tre anni bellissimi, la città e la gente mi hanno lasciato qualcosa di bello dentro, indipendentemente dai risultati. Sono emozioni intense».

Il Bari scenderà in campo con il 3-5-2: tra i pali De Lucia (Micai è squalificato), in difesa Marrone, Cassani e Gyomber, a centrocampo Basha, Tello, Petriccione, Sabelli e Improta, in avanti la coppia Galano e Cissè (con prima alternativa Floro Flores).