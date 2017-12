CORATO (BARI) - Tre minorenni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di estorsione aggravata ai danni di un loro coetaneo il quale, minacciato di subire violenze fisiche e percosso, è stato costretto a consegnare loro somme di denaro in contante. Nei confronti dei tre indagati è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il più giovane dei tre è stato collocato in comunità, mentre agli altri due è stata applicata la misura cautelare della permanenza in casa.

I fatti risalgono al maggio scorso e le indagini sono partite un mese dopo su denuncia della vittima, probabilmente stanca di vivere nel terrore di ritorsioni. Dagli accertamenti dei carabinieri sarebbe emerso che il terzetto, in una prima occasione, avrebbe minacciato il coetaneo di percuoterlo se non avesse consegnato la somma di 200 euro, cosa che la vittima avrebbe fatto a distanza di qualche giorno. Dopo circa due settimane il ragazzo sarebbe stato nuovamente avvicinato dai tre che, dopo averlo strattonato e maltrattato, gli avrebbero chiesto altri 300 euro che il malcapitato avrebbe anche in questo caso consegnato dopo pochi giorni.

Dopo questi episodi, le persone vicine al ragazzo avrebbero notato in lui un cambiamento di umore. In un’occasione, in particolare, mentre passeggiava accompagnato, alla vista del terzetto, il ragazzo si sarebbe improvvisamente irrigidito pronunciando le parole «Ho paura». I componenti del terzetto, peraltro, si sarebbero suddivisi i ruoli: uno di loro rimaneva seduto su una panchina monitorando l’area circostante, mentre gli altri due ponevano in essere l’attività estorsiva vera e propria.