di GIANLUIGI DE VITO

Nomi su nomi per non far morire l’ipotesi di reindustrializzazione dell’ex Om. Prima il fondo d’investimento russo «Renova» ora l’ipotesi di un imprenditore pugliese in grado di trascinare una minicordata e subentrare in corsa nel progetto «Tua Industries» di fabbricare una minicar elettrica. L’imprenditore avrebbe già avuto incontri in Regione. Il governatore Michele Emiliano dice: «Nessun incontro con me. Ma molta attività, in compenso. Non molliamo e non molleremo mai».

IN VERTICE - L’altra notizia del versante pugliese è che mercoledì, Leo Caroli, il capo della task force per occupazione, crisi industriali e processi di riconversione e reindustrializzazione, vedrà sindacati e «Tua Indistries». Al tavolo del confronto che s’annuncia al fulmicotone, sono tre i punti roventi da chiarire. Il primo. Fare luce sul perché siano falliti gli annunci di «Tua Industries» di una trattativa con un investitore russo dato per interessato al progetto della minicar. Il secondo: che cosa abbiano deciso di fare «Tua» e Regione. Terzo punto: quali iniziative - se ce ne siano di possibili - vadano prese, con l’urgenza che il caso richiede, per dare un sostegno al reddito ai 190 operai sul libro paga di «Tua industries» in cassa integrazione fino a giovedì 21 dicembre. E il tavolo di mercoledì servirà forse a dire una parola in più sui nuovi contatti avviati per non morire.

CENTRODESTRA - Ed è proprio sulle sorti dei lavoratori che si concentra l’iniziativa sul terreno romano della politica dove si sono attivati i parlamentari baresi all’opposizione. I parlamentari del gruppo misto di Derezione Italia, in particolare il senatore Luigi D’Ambrosio Lettieri e il deputato Antonio Distaso vanno all’attacco. Con un’iniziativa all’attivo: Distaso (primo firmatario) e Cosimo Latronico, hanno depositato un emendamento al testo di legge di stabilità 2018, proprio con l’obiettivo di creare il presupposto normativo per prorogare la cassa integrazione. Vanno giù duri, i parlamentari baresi di centrodestra. Parlano di «lavoratori beffati dalla manifesta incapacità politico-amministrativa di Governo e Regione Puglia». Incalza D’Ambrosio Lettieri: «Ma chi prende in giro chi, nella vergognosa vicenda della OM Carrelli? Sono sette anni che le istituzioni, dalla Regione Puglia al governo nazionale, entrambe governate dalla sinistra, prospettano soluzioni che ogni volta vengono date per definitive». E ancora: «Il fatto è che governo e maggioranza, a Roma come a Bari, sanno solo partecipare ai tagli dei nastri per inaugurare il nulla».

Il riferimento è appunto al primo dicembre, giorno in cui la reindustrializzazione sarebbe dovuta entrare nella fase operativa e che secondo i parlamentari di Direzione Italia s’è rivelata come «l’ultima beffa».

Schietta e durissima anche l’analisi di Antonio Distaso: «Gli operai hanno trovato i cancelli chiusi e l’azienda Tua Industries, controllore della Tua Autoworks che doveva assumerli, è in liquidazione. Si va avanti con i forse e i mi pare. L’unica certezza è che il 21 dicembre prossimo scade la cassa integrazione. Mi auguro che governo e maggioranza, se da un lato non riescono a far rispettare gli impegni assunti, almeno non si mettano di traverso per l’approvazione dell’emendamento presentato per consentire la proroga di 24 mesi della cassa intergrazione guadagni in deroga. Non si può continuare a giocare sulla pelle degli operai e delle loro famiglie».

L’INCOGNITA - L’iniziativa di Distaso e Latronico s’aggiunge a quella del deputato pd Dario Ginefra che ha presentato per prima l’emendamento. Domani, domenica 10, la commissione bilancio della Camera si pronuncerà sull’ammissibilità di tutti gli emendamenti al Def. Poi, dal 14 al 17, entrerà nel merito. L’approvazione del «salva ex Om» è dato per scontato. Sicché anche se il governo dovesse decidere la fiducia, il «salva ex Om» ci si aspetta che compaia nel maxiemandamento al voto finale. Giorni appesi al filo e manovre di rianimazione.