LATIANO - Al via domenica 10 dicembre 2017 la 10ª edizione della “Stralatiano”, la corsa su strada che vedrà ai nastri di partenza 400 iscritti e 35 società sportive presenti con atleti da tutta la provincia di Brindisi e non solo.

Inserita nel calendario provinciale FIDAL Brindisi, come prova del circuito “Sulle vie del Brento”, la stracittadina animerà le strade di Latiano (Br) per tutta la mattinata, aperta quest’anno anche ai liberi, che si cimenteranno nella 10 km così come per la competitiva.

Inoltre, chi non ha nelle gambe queste distanze, potrà fare un primo giro cittadino di quasi 3 km e fermarsi in Piazza Umberto I.

L'appuntamento, con la collaborazione del Comune di Latiano, della Protezione Civile, delle associazioni di volontariato e di un gruppo di volontari lungo le strade a rendere più sicuro l’evento, rispetto alle edizioni scorse sarà caratterizzato da una variante del percorso, prevalentemente pianeggiante, che si snoderà lungo le vie cittadine con brevi tratti in campagna, con partenza alle

9.30 in via Roma e arrivo sempre in via Roma. A seguire le premiazioni.