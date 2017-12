Convegno no-vax domenica col patrocinio del Comune Amati: il sindaco lo revochi

BARI - Polemiche su un convegno no-vax in programma domenica 10 dicembre a Locorotondo «Il Comune di Locorotondo - afferma in una nota Fabiano Amati - ha deciso di patrocinare un convegno no-vax in programma domenica 10 dicembre, ove relazioneranno negazionisti AIDS e Xylella, e sostenitori della terapia chelante. Chiedo al sindaco Tommaso Scatigna, anche quale massima autorità sanitaria della sua città, di ritirare il patrocinio del Comune, e al Dirigente dell'ISS Caramia, in quanto istituzione scolastica, di revocare la disponibilità dell'auditorium. Ci sarebbe mai stato il patrocinio comunale e la disponibilità dell'auditorium per convegno contro l'uso della cintura di sicurezza? Penso di no! Bene per i vaccini non è la stessa cosa, è più grave».