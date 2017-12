LA SPEZIA - Grazie a un gol di Gilardino lo Spezia batte di misura il Foggia nell’anticipo serale della 18esima giornata della serie B. Il gol che decide il match arriva al 31' del primo tempo, nell’unica vera occasione da gol della frazione: Lopez dalla sinistra pennella un cross in area di rigore per Gilardino, che di testa mette la palla dove Tarolli non può arrivare.

Nella ripresa i pugliesi spingono alla ricerca del pari: al 16' un colpo di tacco di Vacca smarca Chiricò a tu per tu con Di Gennaro, ma il tocco dell’attaccante si perde a lato, mentre al 24' Beretta calcia a lato da posizione defilata. Per lo Spezia, l’opportunità del raddoppio arriva prima sui piedi di Marilungo, con Tarolli che si salva con i piedi, poi su quelli di Vignali, che al 41' spreca da pochi passi.

Nel recupero, ancora Foggia vicino al pari con Vacca, il cui colpo di testa è però troppo debole per impensierire Di Gennaro.

SERIE B - 18ª GIORNATA

Novara - Cremonese 1-1

Ternana - Parma 1-1

Cesena - Pescara 4-2

Spezia - Foggia 1-0

Salernitana - Perugia (9/12, h.14)

Ascoli - Virtus Entella (9/12)

Cittadella - Avellino (9/12)

Empoli - Carpi (9/12)

Frosinone - Brescia (9/12)

Venezia - Pro Vercelli (9/12)

Bari - Palermo (10/12, ore 17.30)

LA CLASSIFICA



Parma 30 18 9 3 6 27 17

Bari 29 17 9 2 6 30 22

Palermo 29 17 7 8 2 22 16

Cittadella 27 17 8 3 6 27 20

Cremonese 27 18 6 9 3 26 19

Frosinone 27 17 6 9 2 28 22

Empoli 26 17 7 5 5 35 28

Venezia 26 17 6 8 3 18 14

Carpi 24 17 6 6 5 16 21

Novara 23 18 6 5 7 22 21

Spezia 23 18 6 5 7 19 20

Perugia 22 17 6 4 7 30 27

Salernitana 22 17 4 10 3 26 25

Brescia 21 17 5 6 6 17 18

Pescara 21 18 5 6 7 30 36

Cesena 21 18 5 6 7 31 38

Entella 20 17 4 8 5 22 24

Avellino 20 17 5 5 7 24 27

Foggia 18 18 4 6 8 27 37

Ternana 18 18 2 12 4 27 32

Pro Vercelli 17 17 4 5 8 21 28

Ascoli 14 17 3 5 9 15 28