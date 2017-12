TRICASE (LECCE) - Il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha inaugurato nel pomeriggio la sala operatoria ibrida dell’ospedale 'Cardinale G. Panico' di Tricase. Si tratta di una sala operatoria dotata di strumentazioni all’avanguardia, appositamente progettata per la chirurgia vascolare e per consentire l’esecuzione contemporanea e sullo stesso paziente di interventi endovascolari e chirurgici. La visita del cardinale Parolin rientra nelle celebrazioni organizzate in occasione del 50esimo anniversario della fondazione dell’ospedale Panìco, struttura ospedaliera che con i suoi 400 posti letto incide per il 15% sul totale dei posti letto pubblici e accreditati della Asl di Lecce.

Il segretario di Stato è arrivato a Tricase proveniente da Santa Maria di Leuca, dove ha visitato il Santuario proseguendo poi per Alessano dove si è fermato a pregare in raccoglimento sulla tomba di don Tonino Bello a 60 anni dall’ordinazione sacerdotale del 'Profeta della Pace'. Pur non rientrando tra gli appuntamenti del cerimoniale, Parolin ha espresso la volontà di andare a visitare la casa dove visse Don Tonino, ora diventata sede dell’omonima fondazione. Nel pomeriggio è prevista una tappa a Palazzo Comunale, per ricevere il saluto delle autorità cittadine e la solenne concelebrazione della Messa presso la chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine di Tricase. Alla domanda dei giornalisti su un possibile viaggio la prossima primavera di Papa Francesco in Salento, ha detto: «La speranza c'è, ma è ancora troppo presto per dare certezze».