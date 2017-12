BARI - I 'Teatri di Barì Abeliano e Kismet hanno organizzato per Natale mostre, canti, spettacoli, laboratori creativi e promozioni speciali. Ne danno notizia con un comunicato con cui si rende tra l’altro noto che torna anche il 'Buono regalò: 5 ingressi a scelta fra gli spettacoli in programma al Kismet e all’Abeliano (il buono è in vendita dal 7 dicembre al 6 gennaio presso i botteghini di Kismet e Abeliano, l'infopoint turistico di piazza del Ferrarese e la libreria La Feltrinelli di Bari).

Si incomincia il 18 dicembre nel teatro Abeliano con «Canti di Natale": poeti, artisti, rappresentanti delle istituzioni e cittadini leggeranno brani, poesie e canteranno sul palcoscenico. Sotto la conduzione di Vito Signorile si alterneranno Pino Di Modugno, Nico Salatino, Lucia Zotti, Tina Tempesta, Antonella Genga, Rocco Capri Chiumarulo, Anna Garofalo, Davide Ceddìa, Maria Giaquinto, Monica Contini, Betty Lusito, Giusppe De Trizio. Sino al 6 gennaio, inoltre, il foyer del teatro Abeliano ospiterà «La baresità nei libri», una mostra libri in dialetto barese.

La programmazione prosegue con l’iniziativa di Teatri di Bari in collaborazione con Fondazione sat e Officina degli esordi "Abbracci - Puglia che spettacolo» una mini rassegna di appuntamenti dedicati alla famiglia. Ancora concerti per famiglie «Il compleanno dell’infanta": il 22 dicembre concerto nel teatro Kismet, in collaborazione con il conservatorio Niccolò Piccinni di Bari, Teatro ragazzi, dal 21 al 23 dicembre e dal 25 al 30 dicembre (ore 18) al Teatro Abeliano va in scena "Arabesk».

E ancora Festa di periferia-Teatri di Bari in collaborazione con la fondazione Giovanni Paolo II e Teatro Pubblico Pugliese organizza «Festa di Periferia» una rassegna teatrale per il quartiere San Paolo. Il primo appuntamento è «Storie» il 17 dicembre al centro Multimediale Karol con Vito Signorile. Con l'Epifania, le feste di Teatri di Bari si concludono con i tradizionali spettacoli dedicati alle famiglie. Al Kismet 6 e 7 gennaio si festeggia la lunga Befana con lo spettacolo "Biancaneve, la vera storia» del Crest. Al teatro Abeliano il 7 gennaio «Secondo Pinocchio» della Compagnia Burambò, scritto e diretto da Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli.