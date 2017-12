Cede il relativo campo di pressioni alte e livellate che ha garantito alcune ore di «pax» meteorologica. Dapprima l’aria fredda sarà causa di un vero e proprio schiaffo meteorologico con deciso peggioramento del tempo per il fine settimana, con precipitazioni anche nevose, se pur per poche ore, oltre i 700 metri e relativo abbattimento termico. Da lunedì cambia lo scenario: venti burrascosi sciroccali per quasi tutta la settimana, associati anche a precipitazioni, sino a sfiorare l’allerta meteo per il Salento e l’area Jonica.

OGGI

Cielo: poco nuvoloso per nubi medio alte stratificate. Venti: Deboli sciroccali tendenti a rinforzare. Temperature: Di poco superiori alla media del periodo (6-14 gradi). Mari: Poco mossi con moto ondoso in aumento.

DOMANI

Cielo: Rapido peggioramento con precipitazioni sparse e diffuse e nevicate oltre i 700 metri. Venti: Moderati localmente forti sciroccali tendenti a settentrionali. Temperature: In diminuzione dalla serata. Mari: Molto mossi o agitati.

DOMENICA

Cielo: Residue precipitazioni in miglioramento dalla tarda mattinata con schiarite. Venti: Moderati settentrionali con rinforzi tendenti ad attenuarsi. Temperature: In diminuzione. Mari: Moto ondoso in rapida diminuzione. Da lunedì tempo perturbato con venti burrascosi sciroccali e precipitazioni anche intense, allerta su Salento e Metapontino.

METEO DEL COL. LARICCHIA