Puglia, arriva l'influenza «Consigliato il vaccino»

BARI - Il primo caso grave, per fortuna già in miglioramento, riguarda un anziano della provincia di Bari ricoverato da alcuni giorni in Rianimazione al Policlinico di Bari. L’influenza è ufficialmente arrivata in Puglia, dove i casi registrati sono oltre 22mila e si prevede un picco durante le feste di Natale e fino a Capodanno. Un motivo in più, soprattutto per le categorie a rischio, per ricorrere alla vaccinazione.

Il caso di Bari riguarda infatti una persona ultra-65enne non vaccinata, ricoverata per insufficienza respiratoria, con un quadro clinico che già ieri appariva più roseo. Il laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico, che si occupa della sorveglianza virologica sull’influenza, ha già isolato i ceppi responsabili della prima ondata di influenza: sono di tipo B, lineaggio Yamagata, e A/H3N2 (isolato sull’anziano ricoverato). È troppo presto per fare previsioni: la stagione è solo all’inizio ma è bene non abbassare la guardia.

«I ceppi isolati sono coperti dal vaccino - spiega Maria Chironna (Università di Bari), responsabile della sorveglianza virologica su influenza e virus respiratori - e questo è un motivo in più per invitare alle vaccinazioni. Dalla campagna in corso ci aspettiamo risultati migliori rispetto agli scorsi anni, c’è stato un enorme impegno da parte di tutti, con i medici di medicina generale che si sono sentiti molto motivati. Sarebbe auspicabile che la copertura vaccinale negli ultra-65enni arrivi almeno al 75%, mentre l’anno scorso eravamo al 58%». Il vaccino ha bisogno di almeno due settimane per assicurare un minimo di protezione, dunque considerando la previsione del picco durante le feste bisognerebbe provvedere entro la prima metà di dicembre. «Le nostre previsioni - spiega la professoressa Chironna - riguarda tutte le sindromi influenzali, che possono essere dovute anche ad altri virus per quanto dal punto di vista clinico gli effetti siano sovrapponibili. Questo è il motivo per cui alcuni ritengono che il vaccino non sia efficace, non sapendo che la responsabilità dell’infezione può essere anche di altri patogeni».

Oltre che per gli ultra-65enni, il vaccino antinfluenzale è fortemente raccomandato per gli operatori sanitari e per le donne in gravidanza nel secondo o terzo trimestre: protegge dal rischio di complicanze sia la madre sia il nascituro, grazie alla trasmissione degli anticorpi al feto.

La campagna per la vaccinazione anti-influenza lanciata dalla Regione a inizio novembre prevede di dispensare 862mila dosi, che potrebbero crescere fino a un milione. Le persone nate prima del 1952 (età uguale o superiore a 64 anni) e chi appartiene a categorie a rischio (ad esempio forze dell’ordine, allevatori, ma anche chi è affetto da patologie che possono presentare complicanze con l’influenza) può ottenere la somministrazione gratuita del vaccino rivolgendosi al medico di famiglia. I primi dati sulla copertura saranno disponibili la prossima settimana. [red.reg.]