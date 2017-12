BARI - Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha partecipato a una riunione convocata presso gli uffici della sezione Caccia e pesca del dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, richiesta con diversi solleciti dall’amministrazione comunale per affrontare la questione dell’emergenza cinghiali. Al termine dell’incontro - rende noto un comunicato del Comune - il sindaco ha chiesto «la convocazione di un tavolo in Prefettura per coordinare un piano integrato di interventi al fine di contrastare il fenomeno della presenza dei cinghiali sul territorio urbano, nel rispetto e nella salvaguardia degli esemplari e della specie».

«Questa decisione - si sottolinea - si è resa necessaria a fronte di un approfondimento del quadro normativo sulla materia che appare molto confuso. La disciplina vigente, infatti, non prevede competenze in capo al Comune rispetto a qualsiasi intervento sulla fauna selvatica ma obbliga la stessa Regione a una serie di passaggi autorizzativi da parte dello Stato attraverso l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sulla idoneità dei piani di controllo e prelievo della fauna selvatica. In questa situazione si corre il rischio che non siano sufficienti le azioni ad oggi messe in campo dal Comune di Bari e che hanno riguardato interventi su viabilità, recinzioni, dissuasori ottici, olfattivi e segnaletica stradale».

"Il nostro unico interesse deve essere quello di proteggere l'abitato dall’incursione dei cinghiali - evidenzia Decaro - . Non possiamo più attendere che si chiariscano le idee e il quadro normativo, dobbiamo individuare una serie di interventi tempestivi che ci permettano ristabilire una situazione di controllo del territorio. Ho chiesto la convocazione di un tavolo in Prefettura affinché anche lo Stato sia interessato e sia chiamato a rilasciare i pareri e le autorizzazioni di competenza per intervenire subito».