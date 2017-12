BARI - Dalla farmaceutica, all’agroalimentare, dalla meccanica e automotive, al turismo e ai servizi logistici. Sono più di 122,5 milioni di euro gli investimenti approvati in questi settori dalla giunta regionale della Puglia nell’ultima seduta. Saranno realizzati da imprese grandi, medie e piccole e garantiranno occupazione a 1.692 unità lavorative, tra vecchi e nuovi occupati, con risorse pubbliche per 34 milioni di euro. A realizzarli le imprese Merck Serono, Divella, Tesmec Rail, Magneti Marelli, Pastificio Attilio Mastromauro-Granoro, PHG Barone di Mare, Getur Levante, Meditrans. Tra queste, la new entry Tesmec, che da Milano apre in Puglia una nuova azienda. Per investire hanno utilizzato le agevolazioni regionali dei Contratti di Programma e dei Pia (Programmi integrati di agevolazione, nelle declinazioni Turismo e Piccole imprese), generando un valore non solo di natura economica.

Lo rende noto l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Mazzarano che ha portato in giunta i provvedimenti: «Oltre 122 milioni di euro - spiega - non rappresentano solo una potente iniezione di liquidità e di garanzia per migliaia di posti di lavoro, ma rappresentano anche il segnale di una grande vitalità imprenditoriale che vuole investire per creare nuovi prodotti, per ampliare gli insediamenti, per migliorare i processi. Il comune denominatore è l’innovazione e l’utilizzo di nuove tecnologie.

Questo ci rende fieri di aver spinto e accompagnato l’intero processo. È la strada che intendiamo continuare a perseguire per sostenere il sistema produttivo pugliese nella scalata ai mercati attraverso l’aumento della competitività. Con la nuova programmazione, in poco più di due anni, abbiamo approvato più di 4.500 iniziative imprenditoriali. E cresce di mese in mese il numero di coloro che puntano sull'innovazione: oggi il 39 per cento del valore degli investimenti è dedicato a ricerca industriale e sviluppo sperimentale, abbiamo fatto passi avanti rispetto al precedente ciclo, ma non basta. L’obiettivo è migliorare ancora, perché questa è la strada - ha concluso Mazzarano - l’unica percorribile per agganciare futuro e opportunità, sviluppo sostenibile e lavoro».

La Merck Serono Spa (del gruppo multinazionale chimico-farmaceutico tedesco Merck) investe più di 27 milioni di euro a Modugno (Ba) per implementare una nuova linea di produzione che consentirà il riempimento di farmaci iniettabili sotto isolatore utilizzando sistemi innovativi in grado di automatizzare completamente il processo, con ricadute positive anche in termini di qualità del prodotto finito. Saranno inoltre innovati i processi produttivi attualmente utilizzati per la produzione di farmaci per la cura di patologie ormonali. L’investimento sia in attivi materiali che in ricerca e sviluppo realizzato con i Contratti di Programma, è agevolato da 6,4 milioni di risorse pubbliche e consentirà l’occupazione a regime di 207 unità lavorative tra vecchi e nuovi occupati.

La F. Divella Spa, industria alimentare pugliese, investe oltre 11,7 milioni a Rutigliano (Ba) per potenziare la capacità produttiva attraverso lo sfruttamento di nuova tecnologia e di soluzioni innovative nei processi produttivi in particolare per la fase di essiccamento che influenza in modo significativo la qualità del prodotto finito. Saranno standarizzate le condizioni di processo nella macinazione e pastificazione e di prodotto, per limitare i fenomeni che possono influirne negativamente sulla qualità. L’investimento sia in attivi materiali che in ricerca e sviluppo, realizzato con i Contratti di Programma, è agevolato da 2,9 milioni di risorse pubbliche e permetterà l'occupazione a regime di 316 unità lavorative tra vecchi e nuovi occupati.

E nasce a Monopoli (Ba) proprio grazie ai Contratti di Programma regionali un nuovo insediamento industriale, la Tesmec Rail Srl, industria meccanica della milanese Tesmec spa con un investimento di 17 milioni di euro. Il progetto industriale metterà a punto veicoli destinati alla realizzazione e manutenzione degli impianti fissi di alimentazione dei sistemi elettrici di trazione ferroviaria. L’investimento, realizzato con i Contratti di Programma, diviso a metà tra attivi materiali e ricerca e sviluppo, è incentivato da 5,7 milioni di risorse pubbliche e comporterà l’assunzione nel nuovo stabilimento di 32 nuove unità.

Conferma gli investimenti con il progetto definitivo Magneti Marelli Spa del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles oggi olandese: più di 36 milioni a Modugno (Ba) per diversificare la produzione realizzando, con tecnologie e soluzioni innovative, 6 nuovi prodotti tra cui pompe ed iniettori ad alta pressione e un motore elettrico High Voltage. Progetti realizzati grazie ai Contratti di Programma con 8,8 milioni di risorse pubbliche che generano occupazione per 957 unità lavorative a regime tra vecchi e nuovi lavoratori.

Altra conferma, con l’approvazione del progetto definitivo, per l'investimento (Ba) del Pastificio Attilio Mastromauro - Granoro Srl di Corato: 12,3 milioni di euro per ampliare l’unità produttiva dello stesso comune (Ba) e innovare processo e prodotto attraverso l’acquisizione di nuovi impianti e macchinari. Il progetto che sarà realizzato con i Contratti di Programma grazie a 2,9 milioni di euro di risorse pubbliche, comporterà l’occupazione di 104 unità lavorative a regime, tra vecchi e nuovi occupati.