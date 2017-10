Camionista rapinato a Bitetto banditi intercettati fuggono

BITETTO - Rapinato questa mattina un autotrasportatore in agro di Bitetto. L’uomo è stato affiancato da due auto con almeno sei persone all’interno e, sotto la minaccia delle armi, è stato costretto a scendere dal mezzo carico di sigarette venendo sequestrato e poi rilasciato tra Trani e Corato.

Ma il sistema d’allarme Gps montato sul tir ha permesso di lanciare subito l’allarme facendo scattare il sistema antirapina dei carabinieri che hanno rintracciato il mezzo, mettendo in fuga i rapinatori. Sono in corso le ricerche della banda di malfattori. Il carico di sigarette è stato in parte ritrovato nelle campagne di Modugno (Bari).