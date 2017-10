di MASSIMO BRANCATI

POTENZA - È accaduto di nuovo. Devastata da quello che dovrebbe essere il suo «carburante»: il vento. Una delle tante pale eoliche che giganteggiano sui monti a ridosso di Potenza è andata letteralmente in frantumi la notte tra venerdì e sabato scorso. La zona è contrada Casone Cugno, al confine tra il capoluogo e Brindisi di Montagna: le eliche sono diventate schegge impazzite, finendo la loro corsa sui fili dell’alta tensione e determinando il black out che ha interessato complessivamente una ventina di famiglie della zona. «Il vento non è stato così forte come altre volte», spiega un agricoltore che ha il proprio terreno a pochi metri dall’aerogeneratore distrutto. Ciò significa che per Eolo è stata una notte di «normale amministrazione», nulla di straordinario. Eppure quella pala sembra essere stata massacrata da un tifone.

Per fortuna le grosse eliche non sono arrivate alle villette sparse lungo tutta l’area. Sarebbe stata una tragedia. Scampato il pericolo, il vero problema per i residenti è la mancanza di energia elettrica, considerando soprattutto che nella contrada ci sono piccole aziende agricole alle prese con congelatori in «stand by». Troppe ore senza luce significa mettere a rischio prodotti raccolti e conservati. Sul posto i tecnici dell’Enel alle prese con i brandelli dell’aerogeneratore piombati sui tralicci. Una corsa contro il tempo per cercare di ripristinare al più presto l’energia elettrica (l’erogazione è ripresa intorno alle 11.30 di ieri mattina). Tra i primi ad essere allertati dagli agricoltori della zona l’ex assessore comunale di Potenza Nicola Lovallo che da tempo insiste sulla necessità di garantire controlli nel settore dell’eolico, attraverso una commissione istituzionale, per evitare il proliferare selvaggio degli impianti e vigilare sugli aerogeneratori già esistenti, alcuni dei quali, evidentemente, avrebbero bisogno di manutenzione e di controlli accurati.