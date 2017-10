CRISPIANO (TARANTO) - Un uomo di 85 anni, Benedetto Nardelli, è morto in un incidente stradale avvenuto alle porte di Crispiano (Taranto). L’anziano era in sella a uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto.

L’impatto è stato violento e l’85enne è stato sbalzato sull'asfalto. Altre quattro persone che viaggiavano a bordo della vettura hanno riportato ferite non gravi. Sul posto sono intervenute ambulanze del 118, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno compiuto i rilievi.