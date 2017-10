SPECCHIA (LECCE) - Il gip del Tribunale per i minorenni di Lecce Addolorata Colluto, accogliendo la richiesta della Procura e della difesa, ha disposto la perizia psichiatrica per Lucio, il 17enne di Alessano (Lecce) reo confesso dell’omicidio della fidanzata sedicenne Noemi Durini. Il cadavere della ragazzina di Specchia fu trovato il 13 settembre, sotto un cumulo di pietre, nelle campagne di Castrignano del Capo, in Salento, 10 giorni dopo la scomparsa.

La perizia, che sarà eseguita nel corso di un incidente probatorio, servirà a verificare la capacità di intendere e volere del giovane al momento dei fatti e la sua capacità di stare in giudizio. Il gip ha nominato due periti che dovranno eseguire l’esame a cui, il 18 ottobre, conferirà l’incarico. Ai sensi dell’articolo 98 del Codice penale, la capacità di intendere e volere del minore che ha compiuto 14 anni ma non ancora i 18, a differenza dell’adulto, non è presunta, ma deve essere accertata.