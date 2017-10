Un uomo é stato trovato privo di vita nello specchio d’acqua antistante il porticciolo di Torre Vado, marina di Morciano di Leuca. La vittima é di Gagliano del Capo (Lecce) e aveva 65 anni. A dare l'allarme è stato un passante che si è accorto del corpo riverso nello specchio d’acqua del porticciolo. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di Porto che non ha rinvenuto attrezzature per l'attività di pesca; in un primo momento si pensava infatti che la vittima fosse di un pescatore. Da capire se sia stato un gesto volontario o se l’uomo sia caduto in acqua in seguito ad un malore. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.