Taranto, in autostrada senza pagare pedaggio 95 automobilisti sanzionati

TARANTO - Dopo aver percorso centinaia di chilometri in autostrada, bypassavano caselli, pronti a raggiungere la meta delle vacanze senza pagare il dovuto pedaggio. Nell’ultimo week end sono stati 95 i 'furbettì che hanno omesso di corrispondere quanto dovuto. Automobilisti che, fotografati dai nuovi sistemi posizionati presso i caselli, troveranno al ritorno dalle loro vacanze una cartolina verde della Polizia Stradale contenente la sanzione.

Sono state impegnate 16 pattuglie e controllate 89 autovetture. Dieci i contesti per il mancato uso delle cinture, 12 per l’uso del telefonino alla guida, 3 contestazioni per guida in stato di ebbrezza. E da ultimo la Polstrada segnala in una nota «il fermo di un carro funebre privo di assicurazione e, fortunatamente, non in servizio».