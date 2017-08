Incendio in deposito Sud Est in fiamme bus da rottamare

TARANTO - Un incendio è divampato, per cause in corso di accertamento, all’interno del deposito aziendale di via Galeso della Sud-est nei pressi della stazione ferroviaria di Taranto.

Le fiamme, a quanto si è appreso, hanno distrutto alcuni vecchi pullman da rottamare. Sono intervenuti gli addetti della Sud-Est in servizio al deposito con due pompe in dotazione alla struttura e i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto.

L’incendio ha provocato una nube di fumo nero e denso visibile da diverse zone della città.