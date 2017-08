Realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti: stanziati 30 milioni dalla Regione Puglia

BARI, - La Regione Puglia ha previsto un avviso pubblico a sportello rivolto alle amministrazioni comunali, in forma singola o associata, dotandolo di 30 milioni di euro per la realizzazione di centri comunali di raccolta dei rifiuti, con un contributo massimo concedibile di 300-350 mila euro. E’ uno dei principali provvedimenti adottati oggi dalla Giunta regionale pugliese, di cui l’ente dà notizia in un comunicato e illustrato oggi ai giornalisti dal presidente dell’esecutivo, Michele Emiliano, nel corso di un incontro.

La giunta regionale ha inoltre finanziato, in materia di valorizzazione della cultura e della creatività territoriale, la realizzazione delle attività con un importo integrativo di 1,3 milioni di euro che, sommati ai 3,5 mln stanziati nel 2016, determina un’assegnazione complessiva di 4,8 mln. In materia di sviluppo e internazionalizzazione della filiera culturale e creativa dello spettacolo dal vivo ha finanziato per teatro e danza un intervento di 200 mila euro, individuando nel Teatro Pubblico Pugliese, il consorzio regionale per le arti e la cultura, il soggetto con cui procedere alla stipula.

La Giunta ha inoltre attivato le procedure per la selezione, mediante avviso pubblico, del soggetto che dovrà svolgere il servizio di manutenzione, custodia e controllo degli impianti e delle superfici eliportuali regionali per il triennio 2017/2019. Ha approvato anche lo schema di cooperazione da sottoscrivere tra la stessa Regione e le Università pubbliche pugliesi, frutto del progetto presentato dalla società in house Innovapuglia sull'ecosistema digitale della cultura.

La Giunta regionale ha anche ammesso alla fase successiva di presentazione del progetto definitivo la proposta denominata «Oscar - motori di nuova generazione», presentato dalla Fpt Industrial, con stabilimento produttivo a Borgo Incoronata Snc (Fg), con agevolazione massima concedibile di 6,8 mln. Ha infine approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi tra il Ministero dei Trasporti, la Regione Puglia e ciascuna delle società di gestione delle ferrovie concesse che realizzeranno gli interventi finanziati dal Piano Operativo Infrastrutture.(