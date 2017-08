Un di marijuana in cantina arrestato un 27enne

BARLETTA - Nascondeva nella cantina della sua abitazione un chilo di marijuana, per questo è stato arrestato da agenti del commissariato i polizia di Barletta. Si tratta di un 27enne incensurato albanese, Medion Halilaga, che è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, insospettiti da un via vai di persone in uno stabile nei pressi dei giardini del castello di Barletta, dove, fra l'altro vive il fratello di Halilaga, un noto pregiudicato coinvolto in traffici di droga, più volte tratto in arresto, hanno controllato lo stabile e l’abitazione del 27enne, con l'aiuto anche di cani antidroga e hanno trovato la sostanza stupefacente. La marijuana è stata sequestrata.