BARI - E’ grave ma non in pericolo di vita una bimba di 9 anni che qualche giorno fa si è sentita male ad una festa di nozze in una nota sala in provincia di Bari dopo avere bevuto quella che pensava fosse acqua e che invece, probabilmente, era un acido. La piccola ha lesioni lungo tutto l'apparato digerente e sarà la prossima gastroscopia prevista per fine settimana a verificare l’eventuale miglioramento delle lesioni.

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, la bimba era in compagnia della mamma quando si è allontanata per bere qualcosa al bar. Subito dopo avere ingerito il liquido, si è sentita male e ha vomitato sangue. Soccorsa dal 118 è arrivata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII dove inizialmente si è pensato ad una reazione allergica, poi si è capito che la bimba aveva ingerito un liquido la cui natura non è ancora chiara.

«La situazione clinica è in lento, ma costante miglioramento - riferiscono dall’ospedale pediatrico - ma non si esclude che la sostanza ingerita al bar possa averle prodotto lesioni permanenti». Sull'episodio indaga il Nas dei carabinieri.