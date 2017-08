di Giuseppe Armenise

BARI - Discariche, amore e odio. Ormai vent’anni dopo l’entrata in vigore del decreto Ronchi che ne prevedeva la progressiva scomparsa, oggi in gran parte del territorio nazionalle, e la Puglia non fa eccezione, costituiscono ancora un impianto non solo presente, ma di fatto ancora porfante del nostro sistema di gestione dei rifiuti. Così invece di dismissione stiamo ancora a parlare di sopraelevazione e autorizzazione all’aumento della capacità. È il caso dell’impianto di discarica presente tra i Comuni di Canosa a Minervino Murge, entrambi in provincia Bat. Impianto che dovrebbe essere interessato proprio da un intervento di sopralzo sul qual quale ora il consigliere regionale del Pd, Ruggiero Mennea, anche iin quanto componente della IV commissione e presidente del comitato permanente della Protezione Civile Puglia, vuole vederci chiaro. Per farlo ha chiesto al presidente della V commissione Ambiente l’audizione dell’assessore regionale alla Qualità dell’ambiente, Filippo Caracciolo; del direttore del dipartimento regionale Ecologia, Barbara Valenzano; del commissario dell’Agenzia regionale per la gestione del ciclo rifiuti, Gianfranco Grandaliano; del direttore generale dell’Arpa, Vito Bruno; del presidente della Provincia Bat, Nicola Giorgino; del dirigente provinciale all’Ambiente, Vincenzo Guerra, e i sindaci di Canosa e Minervino, Roberto Morra e Maria Laura Mancini.

«I rifiuti, nonostante le politiche in materia avviate da più anni in Puglia, rimangono un problema serio e preoccupante - dice Mennea. La percentuale di raccolta differenziata ottenuta proprio nella Bat è tra le più alte di Puglia. Eppure le discariche continuano a essere al centro della discussione. Proprio a Canosa le indagini della Procura, nel corso degli anni scorsi, hanno accertato problemi di inquinamento e costanti pericoli per la popolazione. Per questo, come massima istituzione pugliese, ritengo che la Regione debba farsene carico, accertandosi che ogni richiesta di ampliamento sia veramente fondata e conforme ai parametri di legge».

A Sud della Puglia, anche riguardo alla gestione dei rifiuti è ancora il caso Taranto a fare notizia. Il consigliere regionale di Sinistra italiana, Cosimo Borraccino,richiama ancora una volta l’attenzione sulla discarica «Vergine», necessitante un’azione costosa di bonifica che il vecchio gestore dell’impianto non potrà più effettuare perché fallito. «Se ne assuma l’ente pubblico la responsabilità, chiede Borraccino. Ma il dilemma degli Enti pubblici è: bonifica e chiusra dell’impianto o affidamento a un altro soggetto privato? Borraccino non ha dubbi e rilancia: Oltre alla bonifica della discarica tra Canosa e Minervino va chiusa definitivamente anche la Discarica «Vergine». Ma l’odissea del rifiuto tra impianti ormai esausti non è ancora finito.

Terza tappa infatti a Grottaglie, pochi chilometri da Taranto, qui ancora il dilemma sull’aumento della capacità. «Si attendono gli sviluppi dopo l' ultima conferenza dei servizi provinciale. S«inistra Italiana - dice ancora Borraccino condivide pienamente la linea del Comune di Grottaglie nettamente contraria al sopralzo per i motivi ambientali che tutti conosciamo e giustamente per le tante aspettative di sviluppo che il nostro territorio sarebbe in grado di offrire. Tante le ragioni da far valere in tutte le sedi istituzionali per preservare il sito dall’ottimizzazione orografica dei profili attualmente autorizzati, che si vorrebbero anche far passare come ampliamenti cautelativi per consentire il potenziale ristagno, e che invece sarebbero funzionali alle tante richieste di conferimento di rifiuti non solo speciali che giungono da ogni dove».