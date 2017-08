Galano, l'artista del gol il Bari se lo tiene stretto

di Fabrizio Nitti

BARI - Chi ce l’ha se lo tiene stretto stretto. E chi non ce l’ha prova a fare altrettanto, tentando di limitarne dribbling, accelerazioni, giocate e gol. Sulla vittoria contro il Parma, sul positivo battesimo biancorosso di Fabio Grosso, c’è il marchio indelebile di Cristian Galano, 26 anni. Doppietta spettacolo e pur se di Coppa Italia si tratta, sempre gol pesanti restano. Di testa, un inedito per il mancino di Foggia, e con il destro in rovesciata, questa già sperimentata contro l’Empoli nella meravigliosa stagione fallimentare. Il «Robben di Puglia», riportato a Bari da Sogliano nello scorso mercato invernale, è stato l’uomo in più nel corso della partita di domenica sera, quello che ha alzato il tasso di pericolosità della squadra biancorossa. Se riuscisse a dare maggiore continuità alla sua azione, avrebbe probabilmente terminato il suo percorso di crescita. Una pedina inamovibile di questo mosaico in via di perfezionamento tattico e tecnico. Un Bari senza Galano? Soltanto immaginarlo è un peccato calcistico mortale. Che il Foggia, dunque, si metta l’animo in pace, Galano da Bari non si muoverà.

La domenica di Coppa (prossimo turno sabato contro la Cremonese, San Nicola ore 21) ha raccontato altre cose sulla prima del nuovo Bari di Grosso, che potrà contare pure sul terzino destro Fiamozzi. È piaciuto l’atteggiamento generale della squadra. Pur sotto di un gol dopo un minuto, i biancorossi non si sono mai disuniti, non hanno mai gettato via una palla, preferendo l’errore in appoggio al lancio lungo. Il coraggio di rischiare. È forse ciò che in questi anni è mancato al Bari, finito sempre a fare i conti con perenni crisi di identità. Chi meglio di Grosso (ultimo rigore al Mondiale vinto in Germania, quello decisivo) può inculcare nelle teste dei giocatori baresi il concetto? Una ventina di minuti trascorsi a trovare misure e posizioni giuste, poi il Bari pur senza strafare ha comandato la partita. Trovando lo spunto decisivo quando la trazione è diventata ancora più anteriore, cioé quando l’ingresso di Brienza (altra qualità) e il 4-2-3-1 hanno elevato il tasso di pericolosità.

Certo, vanno migliorate una serie di cose. La velocità nel girare la palla, ad esempio; l’incisività; il mettere gli attaccanti nelle condizioni migliori di battere a rete, dunque la verticalizzazione della manovra, per la quale diventano determinanti gli inserimenti delle mezze ali. E, anche sotto l’aspetto numerico, va ritoccato il reparto arretrato. La sensazione è che si avverta l’esigenza di rintracciare almeno un centrale in grado di dare il «là» all’azione, un uomo di personalità e con i piedi buoni. Un compito non semplice, considerando che in quella che un tempo era considerata la patria dei difensori, nemmeno la Juventus riesce a trovare il sostituto degno di Bonucci.

L’altra risorsa è il pubblico barese. Questo era già noto, ma è sempre meglio ribadirlo. Per una sfida di Coppa giocata il 6 agosto alle 21.15 con 32°, c’erano oltre undicimila tifosi. Il dato sottolinea ancora una volta la «fame» calcistica che muove la città.