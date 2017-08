Giovinazzi al lavoro sulla Ferrari per Pirelli con un occhio alla Sauber

Antonio Giovinazzi ancora a lavoro sulla Ferrari per conto di Pirelli. Il terzo pilota della scuderia del cavallino, che adesso si gode qualche giorno di meritate vacanza, a Barcellona ha provato per conto dell’azienda italiana le coperture per la stagione 2018 della F1. E’ la terza volta che Giovinazzi prova i nuovi pneumatici segno di piena fiducia da parte del costruttore.

Giovinazzi ha girato sulla «rossa» insieme a Charles Leclerc. I due giovani piloti hanno svolto un’intensissima sessione di lavoro in Spagna per testare i pneumatici del 2018: occasione utile per la scuderia per vedere i suoi pupilli affiancati nell’attività in pista

Il pilota di Martina Franca ha guidato in mattinata, dalle 8 alle 15, per poi lasciare il volante al rampante Charles Leclerc, leader del campionato F2.

Le due giovani promesse di Maranello, che sperano di trovare un sedile in Formula 1 per il 2018, hanno completato un lavoro che doveva essere diviso su due giorni con il solo Giovinazzi, ma un problema tecnico ha costretto a rivedere i piani fino alla chiamata all’ultimo momento di Charles Leclerc per terminare il chilometraggio previsto. La Pirelli non ha diffuso i tempi dei due piloti, che hanno usato mescole differenti, ma Giovinazzi ha coperto 152 giri pari a 707 km, oltre due GP del tracciato catalano.

Intanto si rincorrono insistenti le voci che vogliono la Sauber il nuovo «junior team» della Ferrari. Il tutto rientrerebbe nella partnership che porterà la scuderia di Maranello a fornire i motori al team elvetico per la prossima stagione. Così il nostro Antonio Giovinazzi e Charles Leclerc potrebbero sostituire Pascal Wehrlein, pilota di scuola Mercedes, e lo svedese-pagante Marcus Ericsson.

Ulteriori test Pirelli sono previsti al Paul Ricard con la Mercedes il 7-8 settembre, a Città del Messico con Sauber e Force India il 31 ottobre e il 1° novembre e la McLaren a Interlagos il 14 e 15 novembre, oltre alla sessione con tutti i team, ad Abu Dhabi il 28-29 novembre, dopo l’ultimo GP della stagione.

Antonio Gattulli