Morgan in Puglia il 10 e l'11 agosto per Ghironda festival e Piano lab

SANTA CESAREA TERME (LECCE) - Per la notte di San Lorenzo, 10 agosto, il Ghironda festival Giovedì propone a Santa Cesarea Terme (cala di Porto Miggiano) pr il Ghironda party un ospite d’eccezione: Morgan invitato speciale di questo party che precede il concerto dell’artista a Martina Franca, venerdì 11 agosto, sempre per la Ghironda (come anteprima di Piano Lab).

Morgan percorrerà la lunga scalinata dei cento gradini attraverso la quale si raggiunge la magica insenatura di Porto Miggiano. Sarà una festa a base di musica, food & drink durante la quale si starà anche col naso all’insù per ammirare le stelle cadenti nella notte che ha come protagonista una star assoluta della musica italiana d’autore.