Battiti live, gran finale a Taranto il 13 agosto

TARANTO - Dopo le quattro serate, con decine di migliaia di spettatori, nelle piazze di Bari, Nardò, Andria e Melfi, 'Battiti Livè conclude il suo viaggio domenica 13 agosto sulla rotonda del Lungomare di Taranto con il gran finale dello spettacolo di Radionorba. Ci saranno i grandi protagonisti del 2017 e anche alcuni esordi assoluti sul palco della radio del sud. Come quello di Samuel, ex frontman dei Subsonica, che ha da poco avviato la sua carriera da solista. Per la prima volta sul palco di Battiti a Taranto anche un band internazionale, Kadebostany.

Debutto stagionale, invece, sul palco di Battiti a Taranto per Francesca Michelin. Tra le grandi voci femminili anche quelle di Elodie e Nina Zilli. Grande attesa per le esibizioni di Riki, vincitore della sezione canto dell’ultima edizione di Amici, Alessio Bernabei, Mario Venuti, Guè Pequeno, i Sud Sound System e Gabry Ponte. Lo spettacolo, patrocinato da Comune di Taranto, Regione Puglia e Puglia Promozione, avrà inizio poco dopo le 21, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio con la diretta su Radionorba del sound check e gli intrattenimenti offerti dagli sponsor partner di Battiti Live.

Lo show, presentato da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, andrà in onda in diretta in prima serata su RadionorbaTv (canale 730 di Sky), Radionorba, Telenorba e, come detto, in differita a fine agosto su Italia 1. La regia televisiva è firmata da Giovanni Caccamo.