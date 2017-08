BARI - Questa mattina la commissione incaricata di valutare le proposte progettuali pervenute nell’ambito del Concorso internazionale di progettazione per la riqualificazione del waterfront della città vecchia ha aggiudicato, in seduta pubblica, il primo posto, con 97 punti, al progetto redatto dallo studio di architettura barese guidato da Gianluigi Sylos Labini. Durante la seduta sono stati comunicati i punteggi assegnati a tutti i 16 partecipanti al concorso, i cui elaborati tecnici saranno illustrati nell’ambito di una mostra aperta alla cittadinanza.

"Il progetto vincitore ha previsto la riqualificazione della passeggiata sul lungomare Imperatore Augusto, già esistente ma non utilizzata, la pedonalizzazione della zona del molo San Nicola e le condizioni per l’insediamento di tante attività produttive legate alle economie del mare nell’area del molo di sant’Antonio. – spiega il sindaco –. Questo è un tassello fondamentale del mosaico a cui stiamo lavorando, che prevede un nuovo disegno per tutto il lungomare cittadino, da nord a sud: stiamo lavorando contemporaneamente su più parti della città, Santo Spirito, San Girolamo, il collegamento tra Pane e Pomodoro e Torre Quetta, gli usi temporanei sul lungomare di San Giorgio, fino alla vera sfida della città: la riqualificazione del lungomare sud. Siamo consapevoli che si tratta di un progetto ambizioso e per questo stiamo lavorando alle linee guida per un concorso internazionale di idee che, tenga conto di tutti i contributi che ci sono arrivati dagli attori territoriali, Politicnico di Bari, di Milano, di Stoccolma, dall’associazione degli industriali e dei costruttori, e permetta a tutti di misurarsi di partecipare, anche ai giovani professionisti che potranno proporre soluzioni e idee innovative per quella zona. Ogni giorno proviamo ad aggiungere un pezzo di futuro per questa città che deve tornare a vivere il mare e non soltanto ad osservarlo”.

L’opera è finanziata per 8 milioni di euro con i fondi del Patto della città metropolitana siglato con il Governo.