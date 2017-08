Lasciano il cane nella barca a vela mobilitazione della gente lo salva

BRINDISI - Storia a lieto fine quella che ha riguardato un cagnolino lasciato dai proprietari dentro una barca a vela ormeggiata nel porto di Brindisi, sul lungomare, e che in una delle giornate più calde dell’estate, ha attirato l'attenzione di decine di passanti facendo capolino da una finestrella dell’imbarcazione. Era assetato e stremato dal caldo, e i vigili urbani e i vigili del fuoco avvertita da cittadini sono intervenuti per liberarlo e prestargli le cure necessarie.

Si è scoperto poi che i proprietari della barca e del cane sono turisti francesi che si erano allontanati per qualche ora per recarsi in aeroporto e che hanno tardato qualche ora, confidando sulla dimestichezza del cane che è abituato ad essere lasciato da solo in barca.

Non sono stati rilevati dai veterinari problemi di salute e condizioni di maltrattamento. L’animale è stato quindi restituito già ieri sera ai proprietari che potranno proseguire così le vacanze in barca, senza alcuna contestazione.