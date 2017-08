POTENZA - La Fca ha deciso nuovi periodi di cassa integrazione per i lavoratori dello stabilimento di Melfi (Potenza), dove si producono «Jeep Renegade» e «500X": lo si è appreso a Potenza dalla Fiom-Cgil, che ha definito «davvero preoccupante» la scelta dell’azienda.

I cinque periodi di blocco della produzione andranno dalle ore 14 del 3 settembre alle 6 del 4; dalle ore 6 dell’8 settembre alle 6 dell’11; dalle ore 6 del 15 settembre alle 6 del 18; dalle 6 del 22 settembre alle 6 del 25; e dalle ore 14 del 29 settembre alle ore 6 del 2 ottobre. La Fiom ha spiegato che tale «sensibile riduzione del lavoro varrà per tutti i flussi produttivi dedicati alla realizzazione di tutti i modelli di auto» prodotti a Melfi dove vi è un problema di produzione "ormai strutturale. Se alla ripresa l’azienda non interverrà con politiche produttive non affidate al caso, temiamo reali problemi per la tenuta occupazionale».

Per la Fiom, servono "nuovi modelli in grado di reggere la concorrenza sul mercato e ritmi di lavoro realmente sostenibili».