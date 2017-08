MANDURIA (TARANTO) - Ha minacciato con una mitraglietta da guerra due turisti (un tedesco e la moglie italiana) in villeggiatura a San Pietro in Bevagna, nella marina di Manduria, che avevano osato redarguirlo dopo che l’uomo, alla guida di una potente moto Kawasaki, a bordo del quale viaggiava anche un 32enne, aveva effettuato ripetuti passaggi ad alta velocità nei pressi dell’abitazione dei denuncianti.

Per questa ragione, in carcere, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Pompeo Carriere su richiesta del sostituto procuratore Lucia Isceri, è finito Benedetto Farina, pregiudicato 29enne di Manduria, ritenuto responsabile di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico nonché di minaccia aggravata in concorso.

Preoccupati per il passaggio ripetuto del 'bolidè in una zona densamente abitata nel periodo estivo, i due turisti hanno urlato contro i motociclisti invitandoli a rallentare, ma sono stati minacciati con una mitraglietta. Nei confronti del 32enne è stato emesso un provvedimento coercitivo di divieto di avvicinarsi alle persone offese.