Bari, arriva il terzino Fiamozzi dal Genoa

BARI - Il Bari ha un nuovo terzino: è Riccardo Fiamozzi. Classe 1993, arriva in prestito dal Genoa. Nella passata stagione ha collezionato 19 presenze nel Frosinone. Il giocatore, laterale destro difensivo, è da oggi aggregato alla squadra allenata da Fabio Grosso.

Intanto, l’eurogol in rovesciata di Galano contro il Parma ha infiammato la piazza sportiva biancorossa: alle 19 sono già 1229 gli abbonamenti per la prossima stagione del Bari acquistati dai tifosi. Nella passata stagione gli abbonati furono più di 10mila.

Intanto il club ha reso noto che saranno in vendita da domani i biglietti per la gara del terzo turno di Coppa Italia, in programma sabato al San Nicola, alle 21, con la Cremonese: i tagliandi sono acquistabili sul sito www.vivaticket.it con la formula print@home che consente di stampare il biglietto a casa, in tutti i punti vendita VivaTicket e alla biglietteria dello stadio San Nicola di Bari (porta 22).

Inoltre, sarà Parma-Cremonese, sfida tra due neopromosse, ad aprire il campionato cadetto 2017/18. A renderlo noto la Lega Serie B. Il match del Tardini si giocherà venerdì 25 agosto alle 20.30.

Questo il quadro degli altri anticipi e posticipi della 1^ e 2^ giornata.

1^ giornata: venerdì 25 agosto ore 20.30 Parma-Cremonese; domenica 27 agosto ore 17.30 Pescara-Foggia; lunedì 28 agosto ore 20.30 Bari-Cesena;

2^ giornata: sabato 2 settembre ore 18 Brescia-Palermo; domenica 3 settembre ore 17.30 Empoli-Bari; lunedì 4 settembre ore 20.30 Salernitana-Ternana.