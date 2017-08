Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un tarantino di 54 anni responsabile di minacce e maltrattamenti in famiglia. Lo “stalker”, assillato da una morbosa gelosia nei confronti della moglie, da tempo maltrattava la consorte ed i suoi tre figli che hanno in più riprese cercato di difendere la propria madre.

La donna solo dopo alcuni mesi di difficile convivenza ha deciso di sporgere denuncia e di raccontare i continui aggressivi comportamenti del marito che avevano di fatto provocato un notevole stato d’ansia ed una fondata paura per la sua incolumità e quella dei suoi tre figli.