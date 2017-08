Lungo inseguimento in mare sequestrate 2 t di marijuana Avrebbero fruttato 20 mln

VIESTE (FOGGIA) - Un carico di oltre due tonnellate di marijuana, per un valore di mercato stimato in 20 milioni di euro, che veniva trasportato dall’Albania in Italia, con un potente motoscafo è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza al termine di un inseguimento al largo del Gargano.

I due trafficanti che erano a bordo, due albanesi che sono stati poi arrestati, quando hanno visto le motovedette dei finanzieri hanno tentato di disfarsi della droga scaricandola in mare per alleggerire il loro mezzo e fuggire più facilmente. Sono stati però raggiunti e bloccati una cinquantina di miglia al largo di Vieste dopo un lungo inseguimento. La droga, che è stata recuperata, era confezionata in 110 colli.