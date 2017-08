di Massimiliano Scagliarini

BARI - Ogni persona ha diritto a ricevere cure appropriate. E il medico che sbaglia diagnosi non può salvarsi per il solo fatto che il paziente sarebbe morto comunque. È probabilmente questo il principio in base a cui la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza con cui, a luglio 2016, la Corte d’appello di Bari aveva assolto dall’accusa di omicidio colposo il professor Vincenzo Memeo, primario della chirurgia generale universitaria del Policlinico di Bari: aveva scambiato un tumore prima per una colica, poi per un’ernia. E quando finalmente un altro medico aveva capito che si trattava di carcinoma al pancreas, allora davvero per la donna - un’insegnante barese morta a dicembre 2008 - non c’era più nulla da fare.

Anche il processo di primo grado si era concluso con una assoluzione («perché il fatto non sussiste»), confermata in appello anche in base a quella valutazione: «La tempestività della diagnosi sarebbe stata irrilevante ai fini dell’esito della patologia». Un principio che né la Procura generale (con il sostituto Emanuele De Maria), né la famiglia della donna (con gli avvocati Raffaele Quarta e Cristian Di Giusto, che ha discusso la causa davanti alla Suprema corte) hanno ritenuto accettabile: per questo hanno impugnato la sentenza.

E la Cassazione (Quarta sezione penale) ha accolto il ricorso, su richiesta conforme del sostituto procuratore generale, Ciro Angelillis: sentenza annullata senza rinvio, il reato di omicidio colposo è stato dichiarato prescritto. Ma il medico (difeso dagli avvocati Mario Malcangi e Franco Coppi) dovrà risarcire gli eredi in sede civile, oltre a farsi carico delle spese legali dei tre gradi di giudizio.

La vicenda, come detto, risale ormai a dieci anni fa. La donna si era rivolta a Memeo proprio in virtù della sua fama, dopo aver consultato altri medici. Ottiene rassicurazioni e l’invito a ripresentarsi per un controllo dopo tre mesi. Ma la paziente insiste e chiede una nuova visita, nel corso della quale Memeo esclude il tumore e prescrive una colonscopia: poi però arriva l’estate - nella sentenza di primo grado si utilizza la parola «latitanza» - e il medico si rende irreperibile.

Il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto inaffidabile la propria consulenza d’ufficio e avendo riconosciuto le colpe di Memeo (« l’imputato è incorso in quella colpa grave tuttora rilevante nell’ambito della professione medica e rinvenibile nell’errore inescusabile») ha escluso il nesso di causalità tra l’imperizia e la morte: e questo, appunto, perché secondo il consulente «nessun provvedimento terapeutico avrebbe comportato un rilevante guadagno in termini di sopravvivenza». Una tesi fieramente avversata dal consulente tecnico della famiglia, secondo cui una biopsia con ago sottile avrebbe potuto chiarire la diagnosi, e - soprattutto - che se un tumore al pancreas non supera i due centimetri e mezzo, a cinque anni la sopravvivenza è del 33%. Ad aprile del 2008, quando il tumore non superava un centimetro, una diagnosi corretta e un intervento chirurgico avrebbero potuto garantire un altro po’ di vita. Tesi, quest’ultima, valorizzata anche dall’accusa: «Steve Jobs, che ha potuto beneficiare delle migliori cure, ha convissuto con quel tumore per undici anni. La povera signora è vissuta appena tre mesi dopo la diagnosi». Sarà un giudice civile, ora, a stabilire quanto valgono le sue sofferenze.