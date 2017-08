Locus festival resta a «casa» altri 2 anni a Locorotondo

di VALERIO CONVERTINI

LOCOROTONDO - Il Locus Festival resterà a Locorotondo almeno per le prossime due edizioni. È il frutto di un accordo siglato tra l’amministrazione comunale e la società «Bass Culture» di Bari, titolare del marchio del Locus. «È interesse dell’amministrazione - si legge nella delibera - consolidare e dare continuità a questo che rappresentano un esempio riuscito di connubio tra musica e promozione del luogo, apportando un reale ritorno economico registrato da quasi tutte le attività produttive del territorio». L’accordo prevede, oltre al Locus Festival estivo, anche l’organizzazione del Locus Winter, la breve rassegna invernale al coperto.

Il Comune si impegna a versare alla società «Bass Culture» la somma di 30mila euro all’anno, di cui 27mila per il Locus Festival e 3mila per il Locus Winter. Inoltre, secondo gli accordi sottoscritti, sarà compito del Comune concedere l’uso di aree pubbliche e supportare l’organizzazione degli eventi, rendendo disponibile personale dell’area tecnica, uomini della Polizia municipale e il servizio di Protezione civile.

La società barese, invece, sarà obbligata ad «organizzare e realizzare il programma artistico del Locus Festival e Winter, le rassegne e tutte le attività collaterali, da tenersi solo ed esclusivamente sul territorio del comune di Locorotondo». Nell’edizione 2017, quella appena conclusa, un paio di eventi del Locus si sono tenuti tra Bari e Ostuni. Una possibilità che sembra preclusa per il futuro ma la convenzione lascia aperto uno spiraglio: «Nel caso in cui si rendesse necessario organizzare e realizzare anche un solo evento del progetto fuori dal territorio di Locorotondo, ciò sarà possibile solo previo accordo scritto tra le parti». Dovrà essere il Comune, dunque, a «concedere» il permesso. La «Bass Culture» non potrà recedere anticipatamente dall’accordo e, qualora ciò avvenisse, sarà applicata una penale pari all’importo del contributo previsto per l’evento.

Esprime grande soddisfazione per la stipula dell’accordo l’assessore alla cultura Ermelinda Prete: «Finalmente abbiamo approvato il protocollo d’intesa tra il Comune e Bass Culture. Il Locus Festival resta a Locorotondo. Dobbiamo molto anche al meraviglioso lavoro di chi mi ha preceduta, l’assessore Claudio Antonelli». Almeno per i prossimi due anni, dunque, la musica d’estate sarà garantita.