Melfi, arriva Battiti entusiasmo alle stelle

MELFI - Tornano ad accendersi in piazza i riflettori del grande palco del Radionorba Battiti Live. Dopo l’eccellente debutto televisivo su Italia 1, dove lo show di Radionorba è riuscito a catturare l’attenzione di 6 milioni di italiani conquistando il 6 per cento in Prime Time, Battiti torna in piazza nella Basilicata e per la prima volta in assoluto a Melfi, in piazza Craxi dove sono attesi migliaia di spettatori da ogni angolo della regione, ma anche dalla Puglia e dalla Campania: sono stati persino organizzati dei pullman da parte dei tour operator anche per i numerosi turisti stranieri che si trovano in zona.

Tra i protagonisti più attesi c’è il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, Francesco Gabbani. Ma a Melfi grandi aspettative anche per la performance di un grande della musica italiana, Francesca Renga. Tra i brani dell’ultimo album del cantante bresciano c’è anche Così diversa, insieme ad Elodie: a Melfi ci sarà anche lei e chissà che alla fine non si decida di proporre un duetto. Guest star internazionale è Lenny, autrice di uno dei tormentoni degli ultimi mesi, Hell.o.

Torna sul palco di Radionorba anche Ermal Meta, che finalmente oggi riscontra il successo che merita anche grazie al podio Sanremese, terzo con Vietato Morire. Fabrizio Moro proporrà certamente Portami via e con ogni probabilità anche Pensa. Poi ci sarà Nesli e pure una delle band più amate degli ultimi tempi, The Kolors. E proprio Stash, leader dei The Kolors, ha prodotto Normalità, il brano che sta portando al successo Thomas: ci sarà anche lui.

Il ricco cast di Battiti proporrà poi il ritorno sulla scena di Silvia Salemi col nuovo lavoro 23. Altra voce femminile di grande intensità quella di L’Aura, in procinto di pubblicare il disco Il contrario dell’amore. Tornando, invece, alle band, nel programma della quarta tappa di Battiti Live ci sono i Boomdabash, reduci dal disco di platino per la hit da oltre 15 milioni di visualizzazioni su YouTube, Portami con te. Attualmente sono in radio con il loro nuovo singolo, In un giorno qualsiasi, che dà anche il nome all’intero tour estivo.

Quella di Melfi sarà una tappa ricca di ospiti rappresentanti di vari generi musicali ed il rap sarà rappresentato da Shade, che quest’estate si propone con Bene ma non benissimo, che in appena un mese ha fatto totalizzare ben 5 milioni di views.

Per chiudere in bellezza il programma di Melfi il secondo ospite internazionale della serata, la bellissima Jenn Morel, cantante, attrice e ballerina domenicana, questa estate è in radio con un tormentone, Ponteme, uno dei brani più ballati nelle discoteche a tutte le latitudini.

Anche a Melfi, dunque, sarà una grandissima serata di musica e spettacolo, con un cast in grado di soddisfare giovani e adulti, per ogni gusto musicale. Lo spettacolo avrà inizio poco dopo le 21, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio con la diretta su Radionorba. Presenteranno, come di consueto, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.