Stroppa: Foggia, da oggi si apre un nuovo capitolo

di Raffaele Fiorella

FOGGIA - Giù il velo, parte la nuova stagione del Foggia. Prima gara ufficiale, in Coppa Italia. Il cammino dei rossoneri nella competizione tricolore inizia dal secondo turno: questa sera, alle 20.30, sfida in trasferta con il Vicenza. Partita secca: previsti supplementari, ed eventualmente rigori, in caso di parità al 90’. La vincente affronterà a Genova, il 12 agosto, la Sampdoria.

«Sono curioso di vedere all’opera la squadra, questa partita ci aiuterà a capire a che punto siamo sul piano della condizione atletica e dei meccanismi di gioco - dichiara il tecnico dei rossoneri, Giovanni Stroppa -. Mi auguro di passare il turno: così, oltre a regalarci il palcoscenico di Marassi, avremo una partita ufficiale in più per mettere minuti nelle gambe prima dell’inizio del campionato».

Ventidue i convocati. Uomini contati in difesa: indisponibili Figliomeni (infortunio al ginocchio) e gli squalificati Empereur e Loiacono, mentre Celli non è al top a causa di un affaticamento muscolare; out per squalifica anche il centrocampista Agnelli. Stroppa potrebbe proporre quasi per intero (10/11) la formazione della passata stagione, con unica novità Milinkovic (in alternativa Fedato o Floriano) nel ruolo di ala sinistra accanto a Chiricò e Mazzeo. A centrocampo Deli o Calderini, con Agazzi e Vacca. «Avrei voluto disputare qualche amichevole più impegnativa, ma i nuovi si stanno inserendo bene e la preparazione procede senza intoppi, nonostante il gran caldo di questi giorni - spiega l’allenatore del Foggia -. La formazione è fatta, giocherà l’undici che in questo momento mi sembra il più pronto».

Non convocati i calciatori sul mercato, tra cui Angelo, Sarno e Letizia. Attese alcune centinaia di tifosi rossoneri sugli spalti del «Menti», di cui una quarantina provenienti dal capoluogo dauno e gli altri dal Centro-Nord. Foggia in campo con la nuova terza divisa, di colore blu.

Nel primo turno, il Vicenza ha travolto in casa, 4-1, la Pro Piacenza. Il club veneto è retrocesso in C dopo 3 campionati di seguito di Serie B, la tifoseria organizzata contesta la proprietà. Nuovo il tecnico (Alberto Colombo), rinnovato radicalmente l’organico: Bianchi e Giacomelli gli unici due «superstiti» della scorsa stagione. Ieri, il sodalizio biancorosso ha ufficializzato gli arrivi dal Bari del difensore Turi e del centrocampista Romizi. «Non c’è stata possibilità di studiare il Vicenza perché non ci sono immagini a disposizione ma conosco l’allenatore e i giocatori, per cui di certo non li affronteremo alla cieca - conclude Stroppa -. È un club che ha blasone e non c’entra nulla con la Serie C, la squadra è di tutto rispetto: cercheranno di metterci in difficoltà. Quanto a noi, non voglio paragoni con la passata stagione: si apre un nuovo capitolo, l’obiettivo è farci trovare subito pronti».

LE PROBABILI FORMAZIONI

VICENZA (4-3-3): Valentini; Bianchi, Crescenzi, Malomo, Beruatto; Sbrissa, Alimi, Bangu; De Giorgio, Giusti, Giacomelli. A disp.: Costa, Turi, Magri, Barbosa, Giraudo, Viola, Milesi, Sciacca, Romizi, Salifu, Paiolo. All. Colombo.

FOGGIA (4-3-3): Guarna; Gerbo, Martinelli, Coletti, Rubin; Agazzi, Vacca, Deli; Chiricò, Mazzeo, Milinkovic. A disp: Pelizzoli, Tarolli, Pertosa, Dinielli, Celli, Sicurella, Ramé, Calderini, Fedato, Floriano, Beretta. All. Stroppa.

ARBITRO: Aureliano di Bologna (assistenti Rocca di Vibo Valentia e Vecchi di Lamezia Terme, quarto uomo Prontera di Bologna).