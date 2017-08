Mattia, un valenzanese campione della zumba

di VITO MIRIZZI

VALENZANO - Note e movimento scatenato miscelati nella «Zumba», una moderna e attualissima lezione di fitness combinata con ritmi musicali «indiavolati» per bruciare calorie sullo sfondo di coreografie spettacolari. E il nuovo, giovanissimo, interprete di questa disciplina che si sta affermando sui palcoscenici internazionali è il 13enne valenzanese Mattia Zenzola. Da qualche giorno è tornato da Orlando (Stati Uniti d’America) dove da due anni consecutivi ha il prestigio di ballare nello staff di Beto Perez (il creatore di «Zumba» insieme ad Alberto Perlman), sul palco del «Fitness Concert», uno sfavillante spettacolo inserito nella «Zin Convention» che per tre giorni, ogni anno, vede riuniti quasi diecimila istruttori provenienti da tutto il mondo, impegnati in questa disciplina sportiva che, ispirata a musiche dal sapore latino americano, fa bruciare calorie in un clima di festa e senza fatica.

Una disciplina che oggi conta milioni di seguaci e non v’è palestra dove non la si pratichi. Una moda che coinvolge trasversalmente ogni fascia d’età senza distinzione di sesso. L’evento, trasmesso in diretta streaming a tutti gli istruttori nel mondo (in Italia è stato visibile alle tre del mattino) ha avuto come ospiti, oltre allo staff di cui Mattia era l’unico italiano, nomi di prestigio come la cantante Fannu Lu e Daddy Yankee, interprete di numerosi brani di successo internazionale: «Gasolina», «Limbo», sino all’attualissima «Despacito». Mattia ha seguito la madre sin da tenerissima età nella sua attività di insegnante di «Zumba» nelle palestre del territorio barese. Dall’infanzia ha mostrato una particolare passione per questa disciplina e per il suo creatore Beto Perez che lo ha seguito negli anni attraverso i video di questo giovane ballerino italiano, sino a volerlo al suo fianco in diversi spettacoli, di cui il «Fitness Concert» rappresenta la maggiore espressione mondiale.

Mattia Zenzola oggi è seguito e particolarmente apprezzato a livello internazionale, come dimostrato dalle migliaia di fan che affollano le sue pagine social su Facebook e Instagram. «Con Zumba - commenta il giovanissimo Mattia Zenzola - è come essere in una grande, meravigliosa famiglia, perché il cuore di tutti è rosso e batte all’unisono al suono di zumba fitness, perché la musica ha la magia di unire popoli».