Auto si ribalta e s'incendia nella notte muore una 23enne, due giovani gravi

NARDO' (LECCE) - É di un morto e tre feriti, di cui due gravi, il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa intorno alle 4 sulla strada provinciale che collega Galatone a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò. La vittima è una turista italo-belga di 23 anni, Claudia Manes, originaria del Salento e residente in Belgio.

La comitiva era a bordo di una Volkswagen Up di rientro da una serata trascorsa ad una manifestazione a Leverano, quando in prossimità di una rotatoria nei pressi di Villaggio Santa Rita, l'auto ha sbandato finendo fuori strada per poi ribaltarsi e prendere fuoco. Fondamentale l’intervento di uno degli occupanti, che, rimasto ferito in maniera lieve, è riuscito ad uscire dalle lamiere mettendo in salvo gli altri amici, prima che l’auto prendesse fuoco.

Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare. Gli altri due feriti, due ventenni di Nardò, sono stati trasportati in prognosi riservata al Vito Fazzi si Lecce. Indagano gli agenti della Polstrada.