BARI - «Contro il Parma affronteremo un bel test, contro una neopromossa di alta qualità, atipica. Siamo contenti di giocare la prima gara ufficiale stagionale davanti ai nostri tifosi». Così il tecnico del Bari, Fabio Grosso, ha presentato la partita di domani al San Nicola con gli emiliani per il secondo turno di Coppa Italia (calcio d’inizio alle 21,15, diretta RaiSport). «Abbiamo tanta voglia di provare a fare bene, sarà una partita da dentro o fuori, faremo di tutto per passare il turno. Abbiamo grandi margini di miglioramento - ha spiegato - come squadra solida e unita».

Sulla formazione nessuna anticipazione: «Tello terzino? Non ho deciso. A parte Masi, infortunato, Cassani squalificato e Floro Flores che sta seguendo un programma di recupero, ho tutta la rosa a disposizione. Non ci sarà solo Cassani, squalificato. Abbiamo risorse per fare una gara di livello. Brienza? Dopo averlo vissuto in questa prima parte della preparazione, posso dire che ha qualità enormi a livello umano. Ha lavorato tanto e bene, ci darà una grande mano». Per Grosso, più giovane tecnico della B, sarà l’esordio da allenatore in una gara professionistica: «Quando faccio qualcosa ci metto tutto quello che ho dentro, sento tante emozioni positive. Voglio vedere la squadra superare le difficoltà». Poi una battuta su Dezi, mezzala del Parma ad un passo dal firmare con il Bari: «Ha fatto una scelta professionale che rispettiamo. Le modalità di questa scelta ci lasciano perplessi».