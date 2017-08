FOGGIA - Un quantitativo di 6500 chilogrammi di zucchine disidratate a rondelle, etichettate come biologiche ma che in realtà non lo erano, e pronte per l’esportazione verso il nord Europa, è stato sequestrato in una azienda di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari biologici della Capitanata. Il titolare è stato denunciato per frode.

L’operazione è stata compiuta da reparti speciali dell’Arma (Gruppo Carabinieri Forestale, Nucleo Antisofisticazione e Sanità, Nucleo Ispettorato del Lavoro) della provincia di Foggia, supportati dai colleghi dell’organizzazione territoriale, nell’ambito della «campagna congiunta dei reparti speciali nel settore agricolo, agroalimentare e forestale 2017» disposta dal Comando Generale dell’Arma.