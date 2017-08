Bari, caccia all'affare servono altri tre tasselli

di Davide Lattanzi

BARI - «Tre operazioni in dirittura d’arrivo». Così ha annunciato Cosmo Antonio Giancaspro alla presentazione dei calendari di serie B. Significa quindi che il mercato in entrata del Bari è pronto a registrare importanti novità? Le idee non mancano, così come le difficoltà di districarsi tra acquisti che devono innalzare il livello qualitativo del gruppo e cessioni inevitabili per alleggerire sia il monte ingaggi del club, sia la lista dei 18 «over 23» che al momento conta quantomeno un paio di esuberi.

Santiago Colombatto, innanzitutto. Nelle ultime ore, il 20enne regista argentino è sembrato nuovamente ad un passo dall’approdo in biancorosso. L’accordo con il ragazzo è raggiunto da tempo, in teoria è sancita pure l’intesa con il Cagliari (che ne detiene il cartellino), ma il club sardo finora non lo ha liberato. Non solo: il presidente rossoblu Tommaso Giulini è legato da una stretta amicizia al patron del Perugia Massimiliano Santopadre ed il club umbro è molto interessato a Colombatto. A far pendere la bilancia verso la società pugliese, però, potrebbero essere i procuratori argentini del centrocampista che vedono nell’eventuale avventura barese un’intrigante opportunità. Il dialogo con il Cagliari, peraltro, ai allarga pure al difensore polacco Bartosz Salamon (26 anni), così come si guardano le prospettive della punta Niccolò Giannetti, anch’egli classe ‘91. Potrebbe essere più agevole, invece, chiudere l’intesa per Riccardo Fiamozzi: il Genoa, infatti, è propenso a liberare il 24enne terzino destro che dovrebbe arrivare in prestito con opzione di riscatto. Ai liguri è arrivata pure una richiesta di informazioni per l’esterno offensivo Serge Gakpè, 30enne togolese che ha trascorso gli ultimi cinque mesi al Chievo. Elemento dotato di grande rapidità ed abilità nell’uno contro uno, Gakpè vanta estimatori pure in serie A, ma la corte del Bari non lo ha lasciato indifferente.

L’orientamento su un esterno offensivo, ad ogni modo, potrebbe significare che il tecnico Fabio Grosso è sempre più intenzionato a dirottare Franco Brienza a centrocampo, come mezzala. Nel mirino, inoltre, uno o due difensori centrali, sebbene non sarebbe uno dei principali obiettivi il pescarese Michele Fornasier. In uscita, è stato ufficializzato il passaggio di Riccardo Maniero al Novara: l’attaccante napoletano ha sottoscritto un contratto triennale con i piemontesi che riconosceranno al Bari una cifra pari all’emolumento di giugno, nonché un indennizzo economico all’eventuale raggiungimento del decimo gol in campionato. Nelle prossime ore, inoltre, dovrebbe essere annunciato pure il passaggio di Marco Romizi al Vicenza.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione per il match di Coppa Italia contro il Parma, in programma domani alle 21,15 al San Nicola. Salteranno l’impegno con i ducali il difensore Alberto Masi, in recupero dallo stiramento al legamento collaterale del ginocchio, nonché l’attaccante Antonio Floro Flores che, dopo il lungo stop per problemi muscolari al polpaccio, sta intensificando il lavoro e ieri si è allenato in gruppo.

Grosso deve sciogliere ancora qualche dubbio sulla formazione che sarà proposta con il 4-3-3: davanti a Micai, i difensori centrali saranno Tonucci e Capradossi, mentre Cassani e Tello si giocano una maglia sulla corsia destra, con Morleo e D’Elia in ballottaggio sulla corsia opposta. A centrocampo agiranno Basha e Brienza: Tello o Busellato (se il colombiano arretrerà in difesa) completeranno il reparto. In attacco, spazio al tridente composto da Galano, Nenè e Improta.